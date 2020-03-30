Jandarmadan korona virüs denetimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Jandarmadan korona virüs denetimi - Haber
Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Jandarmadan korona virüs denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını il genelinde ekipler halinde denetledi.

30.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:22
Jandarmadan korona virüs denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını il genelinde ekipler halinde denetledi.

Jandarma ekipleri korona virüse karşı vatandaşları uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda bilgilendiriyor. Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve güvenli mesafede oturması, ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik denetimlere devam ediyor.

Jandarma tedbirleri kapsamında; 162 unsur ile 502 personel ile 81 piknik alanı, 42 göl veya gölet, 66 sahil bandı, 63 ormanlık alanı, 283 toplu taşıma ve servis aracı, 21 pazar yeri ile 848 umuma açık yeri kontrol etti. Denetlemelerde 22 şahsa 68 bin 752 TL idari yaptırım uyguladı. Jandarma ekipleri ayrıca, özel ve ticari araçlarda bulunan vatandaşların ateşlerini ölçerek "ilimizi terk etmemeleri ve evde kalmaları" yönünde ikazlar yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı Haber
Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi Haber
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi
Herkes merak ediyordu! Yunan sınırındaki göçmenlerin akıbeti belli oldu Haber
Herkes merak ediyordu! Yunan sınırındaki göçmenlerin akıbeti belli oldu
Karantinada olan Zeynep, sevgilisiyle ormanda sarmaş dolaş poz verdi Haber
Karantinada olan Zeynep, sevgilisiyle ormanda sarmaş dolaş poz verdi
Gözünüze dikkat edin! Kovid-19'un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi Haber
Gözünüze dikkat edin! Kovid-19'un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi
Mezarlıkta kadın çığlığı duyulunca polisler harekete geçti Haber
Mezarlıkta kadın çığlığı duyulunca polisler harekete geçti
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Son dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Seda Akgül Acun Ilıcalı Prens Charles
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Ankara Fatih Terim
Şu an buradasınız: Jandarmadan korona virüs denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 09:51:28. #1.14#
title