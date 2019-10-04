Jandarmadan köpeklere mama

04.10.2019 18:29

Kilis'te jandarma komutan ve personelleri hayvan barınağını ziyaret ederek, köpeklere mama verdi.



İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli, 4 Ekim Havanlı Koruma günü nedeniyle Kilis Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaet etti. Komutan Başaklıgil ve beraberindeki jandarma personeli yanlarında getirdikleri mamalar, barınak yetkililerine teslim edildi. Ziyarette il Jandarma Komutanı Başaklıgil, barınak yetkililerinden hayvanlar hakkında bilgi aldı. - KİLİS

Kaynak: İHA