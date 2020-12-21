Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada

21.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:49

Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada Gaziantep'te kısıtlamaları delerek köpekleri dövüştürenlere jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslara 32 bin TL de para cezası kesildi.

Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te kısıtlamaları delerek köpekleri dövüştürenlere jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslara 32 bin TL de para cezası kesildi.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Arıl kırsal mahallesinde meydana geldi. Arıl Jandarma karakol komutanlığına bağlı ekipleri köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda kısıtlamaya rağmen dışarıya çıkarak köpekleri dövüştüren 4 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar jandarmaya mukaveleden gözaltına alınırken, 4 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını delmek ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Memurları köpekleri tek tek toplayarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki köpek barınağında koruma altına aldı.

Jandarma, hem kısıtlamayı delen hem hayvanlara eziyet eden hem de kendilerine mukavele eden 4 şahsı gözaltına aldı.

Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada
Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada
Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada
Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özgür Özel Fuat Oktay Donald Trump Numan Kurtulmuş
Magazin Uğur Yücel Serdar Ortaç Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İzmir İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:49:05. #1.15#
title