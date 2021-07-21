JANDARMADAN KOLONYA VE ÇİKOLATALI TRAFİK DENETİMİ

İstanbul'da jandarma ekipleri, kontrol için durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin bayramını kolonya ve çikolata ikram ederek kutladı.

İstanbul'da jandarma ekipleri, kontrol için durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin bayramını kolonya ve çikolata ikram ederek kutladı. Ekipler ayrıca denetimde sürücülerin kurallara uymaları konusunda bilgilendirme yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şile Yolu Sahilköy Kavşağı'nda Kurban Bayramı nedeniyle yol kontrol denetimi yaptı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı. Jandarma personeli, araç sürücüleri ve yolculara kolonya ve bayram çikolatası ikram etti. Ekipler, alınan trafik tedbirleri kapsamında meydana gelebilecek trafik kazaları önlemek amacıyla sürücülere, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri trafik kurallarının yanı sıra sosyal mesafe ve maske konusunda da bilgilendirme yaptı. Sürücüler yapılan denetimden memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı