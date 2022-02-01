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Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personeli kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulundu.

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personeli kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulundu. Jandarma personeli dört gün boyunca kan bağışına devam etti. Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı faaliyetinde toplam 372 ünite kan bağışı yapıldı. - IĞDIR

Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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