Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı
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Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'da Kızılay Kan Merkezinde azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

Van'da Kızılay Kan Merkezinde azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı kışlasına kurulan Kızılay Kan Bağışı aracında rütbeliler ve askerler kan verdi. Kadın personelin de yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı faaliyetinin belirli zamanlarda düzenleneceği belirtildi. - VAN

Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı
Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı
Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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