Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi - Haberler
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Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca turistlerin huzur ve güven içinde tatil yapabilmesi için 31 kayak merkezinde 263 jandarma arama kurtarma personeli ile güvenlik önlemi alındı.

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca turistlerin huzur ve güven içinde tatil yapabilmesi için 31 kayak merkezinde 263 jandarma arama kurtarma personeli ile güvenlik önlemi alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve yabancı tatilcilerin kayak merkezlerinde huzur ve güven içinde tatil yapabilmesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda, ülke genelinde bulunan 31 kayak merkezinde arama kurtarma ekipleri, görevlendirildi. 39 timden oluşan 263 jandarma arama kurtarma personeli, 98 kar üstü araçla kayak merkezlerinde huzur ve güvenin sağlanması için görev yapacak.


Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

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