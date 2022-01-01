Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca turistlerin huzur ve güven içinde tatil yapabilmesi için 31 kayak merkezinde 263 jandarma arama kurtarma personeli ile güvenlik önlemi alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve yabancı tatilcilerin kayak merkezlerinde huzur ve güven içinde tatil yapabilmesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda, ülke genelinde bulunan 31 kayak merkezinde arama kurtarma ekipleri, görevlendirildi. 39 timden oluşan 263 jandarma arama kurtarma personeli, 98 kar üstü araçla kayak merkezlerinde huzur ve güvenin sağlanması için görev yapacak.