Jandarmadan kış lastiği uygulaması

04.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:11

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Siirt'te jandarma ekipleri de denetim yapmaya başlayıp, sürücüleri bilgilendirdi.



Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de kış lastiği uygulaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla şehirler arası yollardaki uygulama noktalarında ticari araçları durdurup lastik kontrolleri yaptı.



Öte yandan kış lastiği uygulaması kapsamında, 383 araç ve sürücü kontrol edilmiş olup, toplam 22 sürücüye 7 bin 749 TL trafik idari para cezası kesildi, 5 araç ise trafikten men edildi. Jandarma trafik timleri tarafından kontrollerin dönem içerisinde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA