Jandarmadan kış lastiği denetimi

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişe mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde lastiklerin dış derinliği ölçüldü.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişe mevkiinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Jandarma trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, lastiklerin diş derinliği ölçüldü. Ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve can güvenliği konusunda hem bilgilendirdirdi hem de hazırladıkları broşürleri dağıttı. - İSTANBUL