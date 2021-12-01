Jandarmadan kış lastiği denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan kış lastiği denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişe mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde lastiklerin dış derinliği ölçüldü.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişe mevkiinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Jandarma trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, lastiklerin diş derinliği ölçüldü. Ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve can güvenliği konusunda hem bilgilendirdirdi hem de hazırladıkları broşürleri dağıttı. - İSTANBUL

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında

 Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

 İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title