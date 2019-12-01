Jandarmadan kış lastiği denetimi

01.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:23

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bugün başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.



Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 20. Jandarma Trafik Timi tarafından Afyonkarahisar-Isparta yolunun 25. kilometresinde araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Seyir halinde bulunan araç şoförlerine kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgiler aktaran trafik jandarma timi, araçların lastiklerinin uygun olup olmadığını kontrol etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA