Jandarmadan kış lastiği denetimi

01.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:46

Çorum'da jandarma ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptı.



İl genelindeki kontrol noktalarında durdurulan ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanacağını belirttiler.



Kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık 2019 tarihinde başlarken 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA