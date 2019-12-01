Jandarmadan kış lastiği denetimi

01.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:11

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı.



Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptı. Bafra-Kavak karayolunda kontrol noktasında durdurulan ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.



Kış lastiği kullanma zorunluluğunun Samsun Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık 2019 tarihinde başladığı ve 1 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA