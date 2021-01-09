Jandarmadan kimlik dolandırıcılarına operasyon

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, çalıntı kimlik bilgileriyle, kimlik, ehliyet, trafik kaza tutanağı, sağlık raporu gibi sahte resmi belge düzenleyen iki şüpheliyi yakaladı. Gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak, sahte resmi belge düzenleyen A.A. ve M.T. isimli iki şüphelinin, suç faaliyetinden kazandıkları değerlendirilen 500 bin liraya da el konuldu. Şüpheliler A.A. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini elde ederek, farklı insanlar adına, kimlik, ehliyet, trafik kaza tespit tutanağı, sağlık raporu gibi sahte resmi belge düzenleyen A.A. ve M.T. isimli iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait adresler ve banka hesaplarında yapılan incelemede suç faaliyetinden kazandıkları 100 bin TL nakit, 400 bin TL banka hesaplarında olmak üzere 500 bin TL'ye el konuldu. Şüpheliler A.A. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin, ihbar üzerine başladığı çalışmada A.A. ve M.T. isimli şüphelilerin Bakırköy ve Fatih'te kiraladıkları adreslerde, yüklü miktarda para karşılığı sahte belge düzenleyerek piyasaya sürdüklerini tespit etti. Şüpheliler A.A. ve M.T.'yi uzun süre takibe alan Jandarma ekipleri, Fatih'teki adreslerinde sahte kimlik ve belge isteyen şahıslar ile bağlantı kurduklarını belirledi. Şüphelilerin Bakırköy'deki adreslerinde ise hazırladıkları sahte belgeleri sakladıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon başlattı.

SAHTE KİMLİK, EHLİYET, KREDİ KARTI DÜZENLEDİLERŞüphelilerin iki ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda farklı isimler adına düzenlenmiş 12 sahte kimlik kartı, 8 sürücü belgesi, 25 kredi kartı ele geçirildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin suç faaliyetinden kazandıkları değerlendirilen 100 bin TL nakit, 8 farklı bankada toplam 10 hesapta bulunan 400 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL paraya el konuldu.

İTİRAF ETTİLERGözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularında farklı yollardan elde ettikleri gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak, yüklü miktarda para karşılığında kendileri ile bağlantı kuran insanlar adına trafik kazası tespit tutanağı, kimlik kartı, ehliyet ve sağlık raporu gibi sahte belgeler düzenlediklerini itiraf etti. Şüpheliler A.A. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı