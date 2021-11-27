JANDARMADAN KEPEZ'DE UYUŞTURUCU BASKINI - Haberler
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JANDARMADAN KEPEZ'DE UYUŞTURUCU BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde jandarma Suriye uyruklu iki kişinin evine yaptığı baskında uyuşturucu hap, kaçak tıbbi ilaç ve nargile tütünü ele geçirdi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesinde jandarma Suriye uyruklu iki kişinin evine yaptığı baskında uyuşturucu hap, kaçak tıbbi ilaç ve nargile tütünü ele geçirdi.

Kepez'de uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışma sonrası uyuşturucu madde ticareti suçu işlediği belirlenen Suriye uyruklu M.A.A. ve M.H. tespit edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 2 bin 500 uyuşturucu hap, 1400 tablet kaçak tıbbi ilaç, 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliler M.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli M.H.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

JANDARMADAN KEPEZ'DE UYUŞTURUCU BASKINI

JANDARMADAN KEPEZ'DE UYUŞTURUCU BASKINI

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