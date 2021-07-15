Jandarmadan kenevir operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan kenevir operasyonu

Jandarmadan kenevir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesinde, bugün Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda S.Ö. (37) isimli şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Adli Makamlardan alınan arama kararı sonrası şahsın ikametinde yapılan aramada saksı ve plastik bidonlar içerine ekili olan boyları 1.5 metre ile 2 metre arasında değişen 27 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Jandarmadan kenevir operasyonu
Jandarmadan kenevir operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
20 yaşındaki sapık dehşet saçtı! Genç kıza cinsel istismara kalkışıp başına taşla vurdu
20 yaşındaki sapık dehşet saçtı! Genç kıza cinsel istismara kalkışıp başına taşla vurdu
8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu
8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Ali Koç Balotelli Şenol Güneş Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan kenevir operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 14:46:38. #1.14#

title