Jandarmadan kenevir operasyonu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evin bahçesinde yaptığı aramada 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evin bahçesinde yaptığı aramada 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı 1. JASAT timi ekipleri, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte ilçeye bağlı Emiroğlu Mahallesi kırsalında yasadışı olarak kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, mısır tarlalarında ve mahalledeki ikametlerin bahçesinde geniş çaplı arama faaliyeti icra etti. Emiroğlu Mahallesi'nde M.M.'ye ait evin bahçesinde yapılan aramada ise ekili vaziyette 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevir bitkileri imha edilirken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı