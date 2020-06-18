Jandarmadan kenevir operasyonu Jandarmadan kenevir operasyonu Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir operasyonu

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye il Jandarma Komutanlığınca Merkez ilçede Y.Ç. ve S.A. isimli şahısların Amanoslar bölgesinde ormanlık alanlarda ve ikametgahlarında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.Ç. ve S.A.'nın ev ve eklentileri ile ormanlık alanda arama yaptı. Ev ve ormanlık alanlarda aramada özel eğitimli narkotik köpeği 'Örtü'de kullanıldı. Aramalar sonucunda, 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA