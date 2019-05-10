Jandarmadan Kenevir Operasyonu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri bir evde yaptıkları aramada 52 kök hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Musabeyli ilçesi Delifakıkaradut Köyünde bir kişiye ait ev ve eklentilerinde yapılan adli aramada 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA