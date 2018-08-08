Jandarmadan Kenevir Operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla Kızıltepe ilçesinde tütün tarlasına ekilmiş 75 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kızıltepe ilçesi Yüceli mahallesinde ikamet eden bir şahsın kendisine ait tütün tarlasında uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bölgeye yapılan operasyonla ekili 75 kök Hint keneviri ele geçirildiği ve olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Ele geçirilen kenevirlerin olay yerinde imha edildiği kaydedildi. - MARDİN