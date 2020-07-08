Jandarmadan kenevir operasyonu: 1 gözaltı Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 155 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Zonguldak İli Merkez İlçesi Sofular köyü mevkisinde A.P isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. A.P. isimli şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada 155 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şahıs gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA