JANDARMADAN KENEVİR BASKINI
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JANDARMADAN KENEVİR BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bahçeye düzenlediği baskında 87 kök kenevir ve 450 gram esrar ele geçirildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bahçeye düzenlediği baskında 87 kök kenevir ve 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncekum Jandarma Karakolu ekipleri Akdam Mahallesi'nde bir evde ve serada kenevir yetiştirildiği bilgisini alarak harekete geçti. A.G. isimli şüpheliye ait adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda farklı boylarda 87 kök kenevir, 450 gram kubar esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili A.G. gözaltına alınırken, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

JANDARMADAN KENEVİR BASKINI
JANDARMADAN KENEVİR BASKINI
JANDARMADAN KENEVİR BASKINI
JANDARMADAN KENEVİR BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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