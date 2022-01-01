Jandarmadan kayak merkezilerine yoğun güvenlik önlemi

Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde bulunan 31 kayak merkezinde yoğun güvenlik önlemi alarak kış turizminin huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlayacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak maksadıyla, ülke genelinde bulunan 31 kayak merkezinde yoğun güvenlik önlemi alıyor. Bu kapsamda 39 timden oluşan 263 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli ve 98 adet kar üstü araç, belirlenen kayak merkezlerine görevlendirildi. - ANKARA