Jandarmadan karda mahsur kalanlara gıda yardımı - Haberler
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Jandarmadan karda mahsur kalanlara gıda yardımı

Jandarmadan karda mahsur kalanlara gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde de kar nedeniyle mahsur kalan köylülere Kahta ilçe jandarma personelleri tarafından gıda yardımı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde de kar nedeniyle mahsur kalan köylülere Kahta ilçe jandarma personelleri tarafından gıda yardımı yapıldı.

Adıyaman ve ilçelerinde 5 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Adıyaman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Tut, Sincik, Besni ve Gerger ilçelerine bağlı 207 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Öte yandan da Kahta ilçesine bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri köyde mahsur kalan vatandaşlara temel gıda malzemesi olan kumanyalar dağıttı. - ADIYAMAN

Jandarmadan karda mahsur kalanlara gıda yardımı

Jandarmadan karda mahsur kalanlara gıda yardımı

Jandarmadan karda mahsur kalanlara gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Hisarcık, Kahta, kar, Yerel, Haber

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