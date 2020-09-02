Jandarmadan karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi
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Jandarmadan karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi

Sivas'ın Divriği ilçesinde Korona virüsü testi pozitif çıkan ve doğum günü karantinaya denk gelen genç kıza, ilçe Jandarma ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Jandarmadan karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi
02.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:28

Sivas'ın Divriği ilçesinde Korona virüsü testi pozitif çıkan ve doğum günü karantinaya denk gelen genç kıza, ilçe Jandarma ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Başören köyün de renkli görüntüler ortaya çıktı. Köyde yaşayan 19 yaşında ki Yağmur Metin, Korona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla evinde karantinaya alındı. Genç kızın doğum günüyse karantinada olduğu döneme denk geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç kızı doğum gününde yalnız bırakmadı. Genç kızı arayarak kontrole geleceklerini söyleyen jandarma ekipleri, doğum günü pastasıyla Metin'in evine gitti. Ekipleri pastayla karşısında gören genç kız şaşkınlık yaşadı. Metin'in evinin önüne pasta götürerek kutlama yapan Jandarma ekipleri, Metin'e uzun ve sağlıklı yaşlar dileğinde bulundular. - SİVAS

Kaynak: İHA

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