Jandarmadan karantina ihlaline sıkı denetim
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Jandarmadan karantina ihlaline sıkı denetim

Jandarmadan karantina ihlaline sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te jandarma ekipleri, karantina ihlali yapanlara yönelik olarak sıkı denetim başlattı.

Kilis'te jandarma ekipleri, karantina ihlali yapanlara yönelik olarak sıkı denetim başlattı.

Kilis'in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorumluluk bölgesinde karantina ihlali yapanlara yönelik olarak denetimleri sürdürüyor. Jandarma ekipleri, yol kontrolünde karantina ihlali yapan şahsa idari para cezası uyguladı. Jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ile birlikte koordineli bir şekilde karantinada olan şahısları evlerinde kontrol ederken yol denetimlerinde de HES kontrolü yaptıkları bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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