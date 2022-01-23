Jandarmadan kar mesaisi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle Kızlan grup yolunda zincirsiz araçlara geçit vermedi.

Alaçam Kapaklı Mahallesi Güvez mevkisinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Kızlan bölgesine gidecek olan sürücülere, zincir takma konusunda uyarılarda bulundu. Kızlan mevkisine gidecek sürücülerin araçlarını kontrol eden ekipler, kış lastiği ve zinciri takılı olmayan sürücülerin geçmesine izin vermedi. Jandarma trafik ekipleri tarafından araçların geçişine izin verilmezken sadece cenaze ile ilgili araçların geçişine müsaade etti.

Karayolları ekipleri de grup yolunun trafiğe açılması için çalışma başlattı. - SAMSUN

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