Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu

Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, jandarma teşkilatının 182'nci yıl dönümü nedeniyle tanıtım videosu hazırlandı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, jandarma teşkilatının 182'nci yıl dönümü nedeniyle tanıtım videosu hazırlandı.  

Tanıtım videosunda, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) yetiştirilen at ve köpeklerin eğitimleri yer aldı.  Videoda ayrıca, sıcak hava balonu arasından jandarma paraşüt ekibinin Türk bayrakları ile yaptığı gösterilere de yer verildi.


Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu
Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu
Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu
Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu
Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu
Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Selma Ergeç Selçuk Balcı Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:58:22. #1.16#

title