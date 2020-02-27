Jandarmadan kandil kutlaması

27.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:08

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce'nin Mamure Köyü girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında vatandaşların kimlikleri ve araçlarının ruhsatları sorgulandı. Jandarmalar, Regaip Kandili nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulundu. Jandarmanın yaptığı uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, 'Bu uygulamaların daha sık yapılması bizi güvende hissettiriyor. Uygulamalardan korkması yada sıkılması gereken bizler değil suçlular' dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜJandarma uygulamasından görüntüKöpekli ve motorize timlerin görüntüsüVatandaşlar ile röpJandarma ekiplerinin şeker dağıtırken görüntüsü detaylarDosya adı dzcjandarmaHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, Jandarmadan kandil kutlamasıDÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce'nin Mamure Köyü girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında vatandaşların kimlikleri ve araçlarının ruhsatları sorgulandı. Jandarmalar, Regaip Kandili nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulundu. Jandarmanın yaptığı uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, 'Bu uygulamaların daha sık yapılması bizi güvende hissettiriyor. Uygulamalardan korkması yada sıkılması gereken bizler değil suçlular' dedi.

Kaynak: DHA