Jandarmadan kan bağışına destek
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Jandarmadan kan bağışına destek

Kızılay tarafından başlatılan "Kan Bağışı Kampanyası" kapsamında yapılan organizasyona destek vermek amacıyla Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, kan bağışında bulundu.

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14
Jandarmadan kan bağışına destek

tarafından başlatılan "Kan Bağışı Kampanyası" kapsamında yapılan organizasyona destek vermek amacıyla İlçe Komutanlığında görevli rütbeli personel, kan bağışında bulundu.

Karacabey Heykel önünde bulunan Kızılay Tırında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde 30 ünite kan bağışı alınırken, Karacabey Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek veren İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
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