Jandarmadan kan bağışına destek

07.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:56

Ayancık ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma da destek verdi.



Ayancık İlçe Jandarma ekipleri, Ayancık Devlet Hastanesinde düzenlenen 9 Kasım'a kadar sürecek kan bağışı kampanyasına destek olarak, kan bağışında bulunarak duyarlılık örneği gösterdi. Jandarmanın örnek davranışı, vatandaştan da takdir topladı. Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Ergenç, jandarma ekiplerinin göstermiş olduğu kan bağışına destekten dolayı teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İHA