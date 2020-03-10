Jandarmadan kalpazanlara operasyon
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından parada sahtecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 9 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
10.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:04
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından parada sahtecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 9 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca parada sahtecilik kapsamında 2 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda; 97 adet sahte 100'lük Amerikan doları ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - MUŞ
Kaynak: İHA