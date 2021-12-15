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Jandarmadan kadınlara narkotik eğitimi

Jandarmadan kadınlara narkotik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışan kadınlara "en iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışan kadınlara "en iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve anne adaylarına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En iyi narkotik polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çilimli İlçesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan anne ve anne adaylarına yönelik olarak uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri ve uyuşturucuyla mücadele uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verildi.

Ekiplerinin verdikleri eğitimleri ve uyarıları dikkatle dinleyen kadınlar, eğitimin sonunda jandarma KOM ekiplerine teşekkür ettiler. - DÜZCE

Jandarmadan kadınlara narkotik eğitimi

Jandarmadan kadınlara narkotik eğitimi

Jandarmadan kadınlara narkotik eğitimi

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