Jandarmadan kadınlara çiçek
Haberler » Güncel » Jandarmadan kadınlara çiçek - Haber

Jandarmadan kadınlara çiçek

Antalya'da jandarma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.

07.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:26
Jandarmadan kadınlara çiçek

'da , 8 Mart kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.


İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Kepez ilçesi Duacı Mahallesi pazar yerinde etkinlik düzenledi. Kadın jandarma ekipleri, pazar tezgahında satış yapan ve alışverişte bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlayarak çiçek takdim etti. Kadınlarla sohbette eden jandarma ekiplerinin faaliyeti gün boyu devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler