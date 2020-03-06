Jandarmadan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
JANDARMA Genel Komutanlığı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter hesabından paylaştığı video kliple kutladı.
JANDARMA Genel Komutanlığı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter hesabından paylaştığı video kliple kutladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 'Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' notuyla video klip paylaşıldı. Klipte, kadın jandarma personellerin tatbikat, operasyon ve arama- kurtarma çalışmalarının görüntülerine yer verildi. Ayrıca görüntülerde yer alan röportajlarında kadın jandarmalar, bu görevi nasıl tercih ettikleri ve üniformaya olan bağlılıklarını anlattı.
Kaynak: DHA