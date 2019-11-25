Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği
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Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile bilgilendirme broşürleri dağıttı.

25.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:05
Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile bilgilendirme broşürleri dağıttı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, 'Kadına Yönelik Şiddete Son' konulu broşürleri toplu taşıma araçları içerisinde ve araçları durdurarak dağıtıp vatandaşları bilgilendirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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