Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
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Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

08.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:02

Kontrol noktasından genel ve detay görüntüler Kadınlara gül verilmesi Kadınların teşekkür etmesiAhlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bayan yolculara gül verildi.

Kontrol noktasından genel ve detay görüntüler

Kadınlara gül verilmesi

Kadınların teşekkür etmesi

Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bayan yolculara gül verildi.

Ahlat - Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik noktasında uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bu kutlama karşısında oldukça mutlu olan kadınlar ise ilgilerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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