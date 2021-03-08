Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
Kontrol noktasından genel ve detay görüntüler Kadınlara gül verilmesi Kadınların teşekkür etmesiAhlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bayan yolculara gül verildi.
Kontrol noktasından genel ve detay görüntüler
Kadınlara gül verilmesi
Kadınların teşekkür etmesi
Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama
BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bayan yolculara gül verildi.
Ahlat - Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik noktasında uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Bu kutlama karşısında oldukça mutlu olan kadınlar ise ilgilerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı