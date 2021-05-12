Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
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Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de bir iş yerine ait depoda jandarma tarafından yapılan aramada, 89 bin 400 adet marka etiketi ve izinsiz olarak üretilen çok sayıda temizlik maddesi ele geçirildi.

Kocaeli'de bir iş yerine ait depoda jandarma tarafından yapılan aramada, 89 bin 400 adet marka etiketi ve izinsiz olarak üretilen çok sayıda temizlik maddesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, dünya çapında üretim yapan bir temizlik firmasına ait ürünlerin lisanssız ve izinsiz olarak üretildiği bilgisinin alınması üzerine, Dilovası ilçesi Demirciler Organize Sanayi Bölgesinde bir şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerine ait bir depoda arama yapıldı. Arama neticesinde

89bin 400 adet marka etiketi ve izinsiz olarak üretilen çok sayıda temizlik maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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