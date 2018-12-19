Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca, 12-18 Aralık tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olmak üzere olaya müdahale edildi Olaylarda 555 gram esrar, 5 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap ve 600 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 12 şüpheli şahıstan 11'i ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
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