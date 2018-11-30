Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21- 27 Kasım tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet ile silah kaçakçılığı olayı olmak üzere 18 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 57 gram esrar, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, bin 240 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 22 şüpheli ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklandı. - SİVAS