Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 13-26 Ağustos tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı, yasadı dışı giriş, yasadı dışı ekim alanı olmak üzere 26 olaya müdahale etti. Olaylarda 2 bin 380 paket kaçak sigara, 28 gram kubar esrar, 3 gram reçine esrar, 1 gram toz esrar, 272 kök kenevir ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yakalanan 3 yabancı uyruklu şahıs serbest bırakılırken 1 şahıs ise gözlem altına alındı. - SİVAS

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