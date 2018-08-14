Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-12 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 29 sigara kaçakçılığı, 2 uyuşturucu madde kaçakçılığı ve 2 yasa dışı giriş olmak üzere 33 olaya müdahale de bulundu. Yapılan çalışmalarda 8 bin 670 paket kaçak sigara, 18 litre kaçak içki, 388 gram eroin, 900 gram reçine esrar, 1 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 104 fişek ele geçirdi. 32 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 10 kaçak göçmen de gözlem altına alındı. - SİVAS