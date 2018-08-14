Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-12 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 29 sigara kaçakçılığı, 2 uyuşturucu madde kaçakçılığı ve 2 yasa dışı giriş olmak üzere 33 olaya müdahale de bulundu. Yapılan çalışmalarda 8 bin 670 paket kaçak sigara, 18 litre kaçak içki, 388 gram eroin, 900 gram reçine esrar, 1 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 104 fişek ele geçirdi. 32 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 10 kaçak göçmen de gözlem altına alındı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.