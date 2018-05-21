Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında 8 olaya müdahale edildi. Olaylarda bin 640 paket kaçak sigara ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS