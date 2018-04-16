Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları
Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, 9-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında sigara 3 olaya müdahale edildi. Olaylarda 150 paket sigara, 15 gram kubar esrar, 152 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS
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