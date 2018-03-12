Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve izinsiz kazı olmak üzere 7 olaya müdahale etti. Olaylarda 450 paket sigara ve 60 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylardan 3'ü yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 9) şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca örgütlü olarak izinsiz kazı suçunu gerçekleştiren 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - SİVAS