Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; uyuşturucu madde kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı ve izinsiz kazı olmak üzere toplam 16 olaya müdahale etti. Olaylarda 2 bin 40 paket sigara, 8 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet iş makinesi ele geçirildi. Olaylarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. - SİVAS

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