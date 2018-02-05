Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca, 29 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı ve sigara kaçakçılığı suçu olmak üzere toplam 8 olaya müdahale edildi. Olaylarda 420 paket sigara, 5 gram toz esrar ve 112 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri olaylarda 8 şüpheliyi yakaladı. - SİVAS