Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 22-28 Ocak tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere toplam 17 olaya müdahale edildi.

Olaylarda 4 bin 180 paket sigara, 29 litre kaçak içki, 8 gram kubar esrar ve 3 gram toz esrar ele geçirildi. Olaylarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı. - SİVAS