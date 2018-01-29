Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 22-28 Ocak tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere toplam 17 olaya müdahale edildi.

Olaylarda 4 bin 180 paket sigara, 29 litre kaçak içki, 8 gram kubar esrar ve 3 gram toz esrar ele geçirildi. Olaylarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı. - SİVAS

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