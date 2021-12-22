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Jandarmadan kaçak tütün ve makaron operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün ve makaron operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir bakkal dükkanında satılmak istenen bandrolsüz ve hologramsız makoronlar ile kaçak tütünler, jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir bakkal dükkanında satılmak istenen bandrolsüz ve hologramsız makoronlar ile kaçak tütünler, jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Alpu'da kaçak tütün ve makaronların ele geçirilmesi için çalışma yapıldı. Bakkal dükkanı işleten F.A.'nın, işyerinde bandrolsüz ve hologramsız makoron ile kaçak tütün satacağının tespit edilmesi üzerine KOM ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Şahsa ait bakkal dükkanı ve evde yapılan aramalarda, 3,5 kilogram bandrolsüz kıyılmış kaçak tütün, 3 bin 760 adet satışa hazır halde içi tütün doldurulmuş bandrolsüz ve hologramsız makaron, 23 bin 100 adet boş halde bandrolsüz ve hologramsız makaron, 800 adet bandrolsüz sigara kağıdı, 2 adet tütün doldurma aleti ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla F.A. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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