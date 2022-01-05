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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.H.M.B. ve B.S.A.A. adlı şahısların kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.H.M.B. ve B.S.A.A. adlı şahısların kullandığı araç durdurularak araması yapıldı. Yapılan arama sonucunda; 35 kilogram tütün, 30 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, M.H.M.B. ve B.S.A.A. adlı şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

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