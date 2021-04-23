Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bandrolsüz tütün ve makaron satışı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Zonguldak'ta bandrolsüz tütün ve makaron satışı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde N.A. (57) ve N.Ö. (36) isimli şahısların bandrolsüz tütün ve makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde N.A. ve N.Ö.'nün iş yerlerine operasyon düzenlendi. İşyerlerinde yapılan aramada 25.1 kilogram bandrolsüz tütün, 8 bin 180 adet içi tütün dolu makaron, 12 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 1 adet mekanik sigara sarma makinesi, 1 adet sigara sarma aparatı ve 2 bin 744 adet makaron satış kutusu ele geçirildi. Şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti
Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ömer Ali Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Suat Arslanboğa Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmadan kaçak tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:49:59. #1.15#

title